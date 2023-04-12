高雄1名42歲楊姓男子持有槍枝、毒品，且就藏匿在楠梓區某私人神壇內。專案小組歷經多日蒐證，見時機成熟後，昨日晚間6點多，由保安警察大隊特勤警力支援，強力攻堅搜索，果然查獲毒品及改造手槍和工具。
高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊23分隊於3月接獲情資，高雄1名42歲楊姓男子持有槍枝、毒品，且就藏匿在楠梓區某私人神壇內。專案小組歷經多日蒐證，見時機成熟後，11日晚間6點多，由保安警察大隊特勤警力持盾牌，攻堅搜索，20多名員警大動作，不少附近住戶都有聽到聲響。
一開始楊男不願意配合，直到特勤破門，並在房屋內的房間各角落查獲3包毒品海洛因、5包毒品安非他命、玻璃球吸食器、電子磅秤、2把改造瓦斯手槍、槍枝零組件、改槍工具、5支手機、筆記型電腦及分裝袋還有寫滿改造紀錄的筆記本等證物。全案正擴大偵辦中。
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