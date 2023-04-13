4月除息ETF已完成第一次收益分配公告，根據CMoney統計，共有41檔股債ETF於4月進行除息，就9檔股票ETF中，中信臺灣智慧50ETF（00912）公告第1次預估配息，金額達0.29元、單期1.93％、年化配息率7.72％，中信投信指出，對還在苦惱普發現金6,000元該如何放大的投資人而言，4月20日前買進中信臺灣智慧50ETF都有機會，並於5月18日就可入帳。根據中信投信官網公告，中信臺灣智慧50ETF採季配，自成立以來配息相當穩定，2022年下半年配息兩次，每單位各配0.2元，2023年第一次預估配息公告也已出爐，投資人可至官網查詢。中信臺灣智慧50ETF經理人張圭慧表示，中信臺灣智慧50ETF可視為市值型ETF加強版，其廣納策略大師投資心法，透過五大因子調整投資組合，在多空循環中捕捉優質企業，提升投資績效的同時，在充滿不確定性的市場當中，為投資人穩固資金避風港。市值型ETF加強版的中信臺灣智慧50ETF，近期有十足的吸睛能力，從日均成交量觀察，持續獲得投資人關注。據CMoney統計，自4月初以來，截至12日，中信臺灣智慧50ETF的日均成交量達1,912.4張，相較過去三個月顯著增加。資金布局台股ETF，除穩定收息外，投資價值的重要性也與日俱增。張圭慧表示，目前市場最大擔憂為經濟放緩已進入下半場，現階段基本面打底為長線布局時機，投資人可將財務體質穩健及科技利基型產業作為核心配置，投資人可關注伺服器、通訊、電動車、新能源及半導體等產業，布局具有多因子選股機制台股市值型ETF，如中信臺灣智慧50ETF，作為理財航道中的前瞻指引。