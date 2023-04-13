民進黨12日正式提名副總統賴清德參選 2024 總統大選，賴也出席記者會並發表談話，稱「台灣沒有統獨的問題、民主與專制的選擇」。前立委郭正亮今( 13日)大酸，蔡英文執政民主都倒退了，賴清德是在對蔡英文的專制提出批判嗎？

郭正亮今在《國民大會》節目上表示，戰爭和經濟就是台灣的兩大問題，但賴清德的參選聲明卻什麼都不談，反而提出「民主對專制」。郭正亮大酸，「你是執政黨欸，執政黨怎麼會有民主對專制的問題？」

郭正亮提到，過去在黨外運動時說「民主對專制」，是因為國民黨在執政，這才會有專制的問題，「真的聽不懂他(賴清德)的訴求是什麼」，賴的競選對手應該是侯友宜或柯文哲等人，這些在野黨要怎麼專制？難道賴清德是在對蔡英文的專制提出批判嗎？

郭正亮也直言，民進黨在立法院審法案有納入在野黨的版本嗎？行政院會上國民黨籍縣市長有被重視過嗎？以及中天被關台等等，「民主對專制」現在反而是國民黨和民眾黨更有資格講。

郭正亮也嗆說，賴清德稱要「民主團結」，先去看看蔡英文的民主相對於陳水扁時期有沒有倒退吧，這段聲明完全是罵到蔡英文跟他自己，陳水扁時代對民主的包容性比現在高多了。