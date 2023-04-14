男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死無辜的王姓駕駛，台北地院日前開庭調查，李與律師主張，本案經媒體廣泛報導，未來的國民法官的心證已被汙染，聲請改為職業法官審理，但合議庭評議後，裁定駁回其聲請。這是國民法官上路後，首次有被告拒絕國民法官參審的案例。

依照《國民法官法》，承審本案的合議庭要聽取檢察官、被告和辯護人的意見，還要審酌公共利益、當事人訴訟權益等，就被告及辯護人的聲請以裁定方式表示准許與否。且這個裁定可以抗告，抗告中，案件要停止審判。

22歲的李男去年11月13日晚間和友人到酒店喝酒後，隔天凌晨他酒駕在台北市區狂飆，途經行政院前的忠孝東路地下道時追撞，造成前車24歲王姓駕駛死亡。

員警趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，趕來關心的靜安會成員，也在現場叫囂，員警朝李男大腿連開2槍制伏。警政署長黃明昭痛批黑幫挑戰公權力，非常可惡，刑事局也破獲靜安會操控的詐欺集團。

本案經檢方起訴後，成為北院首件國民法官案件。法官要進行準備程序前，李突然聲請將本案改為一般程序、職業法官審理，不由國民法官參審，但法官駁回。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

李佳修，酒駕，競速，狂飆，撞死，無辜，王姓駕駛，國民法官，心證，職業法官