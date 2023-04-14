桃園市體育局確保樂天桃園棒球場草皮持續改善，燈柱照明也測試無故障，並加強場地草皮排水設施檢測，確保15日起連3戰順利。（桃園市體育局提供）

樂天桃園棒球場在中華職棒開幕戰時球皮狀況慘不忍睹，球迷頻頻批評。桃園市體育局長許彥輝13日到棒球場會勘，勘查球場草皮持續改善，燈柱照明也測試無故障，並加強場地草皮排水設施檢測，確保15日起連3戰順利。

樂天桃園棒球場在中華職棒開幕戰時球皮狀況與其他球場有落差，不少球迷批評，甚至發生燈柱不亮。針對球迷詬病的草皮排水，體育局說，為因應接下來的雨季，樂天球團已先行針對內野進行改善工程，針對排水做短期因應處理，樂天金鷲場地團隊也已來台，並同時協詢專業廠商進行評估，研議草皮排水改善之相關工法，作為日後優化棒球場設施設備之參考。另針對開幕賽期間外野燈柱熄滅一事，許彥輝亦關心球團目前維護改善狀況，確保周末賽事順利進行。

樂天桃園棒球場目前由桃園市體育局依促參法委託台灣樂天運動育樂股份有限公司營運管理，營運期間自2021年7月29日起至2031年7月28日止，為期10年。桃園是棒球大市，為推動運動產業發展，落實屬地主義，市府將持續與樂天討論中長期修繕計畫，提供必要資源，全力支持樂天優化球場，提升球迷觀賽品質。