台中市水災災害應變中心二級開設，同時召開工作會議，各局室派員進駐，各功能分組針對整備情形進行報告。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

鋒面過境，台中市各地從昨（19）起雷電交加、豪雨不斷，各區也陸續傳出淹水、路樹倒塌災情，台中市政府水情災害應變中心今（20）日10時升為二級開設，水利局指出，統計自昨日20時至今日7時，台中1小時累積雨量以外埔區69mm為最多，總累積雨量達到152.5 mm，24小時累積雨量以大甲區199mm為最多。

依據中央氣象局情資顯示，昨（19）日至21日受鋒面影響，易有短時較大雨勢，由於雨勢逐漸增加，台中市政府昨晚20時開設水災災害三級應變中心，並於今（20）日10時升為二級開設，同時召開工作會議，經發局、建設局、交通局、都發局、民政局、社會局、環保局、衛生局、警察局、消防局、災害防救辦公室、後指部派員進駐，各功能分組針對整備情形進行報告。

水利局指出，統計自昨日20時至今日7時，台中1小時累積雨量以外埔區69mm為最多，總累積雨量達到152.5 mm，24小時累積雨量以大甲區199mm為最多。截至今日8時30分，水利局已接獲11件淹水災情通報，包括大甲區頂店里中山路一段1158巷23號、龍井區沙田路四段68號、南榮路48號涵洞、南屯區春社里王田圳路面、西屯區東大路追思園、沙鹿區南陽路等。

其中，大甲區頂店里中山路一段1158巷23號一處民宅家中淹水，水淹5到8公分深，經派員了解現場積水已消退，公所也準備25包沙包至現場待命；另南榮路48號涵洞淹水已通知建設局派員處理，目前該處積水也已消退，其餘案件已派員至現場處理中。

水利局表示，轄內242台移動式抽水機均已完成巡檢，並備妥2萬包沙包、448片防水擋板及643塊防汛鼎塊，轄內中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等5座大型抽水站及光明、五光、大村、武鹿、臨江等5座簡易抽水站輪值人員已完成整備待命應變，29區公所已同步於昨日下午3時起發放沙包，民眾如有需求，可向鄰近區公所領取。

水利局表示，此次二級開設透過功能分組，由各機關協助權責分工，以市府防災一體的精神擴大整備，以利共同面對天災帶來的威脅。近年受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成災情，水利局建議，民眾可於手機或平板裝置下載「台中水情」APP，隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。

建設局補充，因應這波鋒面雨勢，建設局已開設緊急應變小組，確認各地下道抽水機正常運作，自今日凌晨起至9時，計有路面積水9件、樹木倒塌4件、路燈不亮4件、土石崩塌1件、道路鋪面損壞1件等災情，建設局接獲民眾反映後，已立即派員至現場瞭解狀況並進行緊急處置。