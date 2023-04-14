靜宜林姓女大生避人耳目，巧妙地入境緬甸尋找男友，儘管反詐騙組織、警方與家人都不斷勸說，仍拒絕返台，對此同為靜宜的學生也吐露心聲，直言事情發生後，一直被周遭指指點點，氣得大罵林女「最好永遠別回來」。

靜宜女同學在Dcard上發文「緬甸妹可以不要回來嗎」，抱怨自從事件發生後，學校就一直被「緬甸遊學團」，實在感到相當羞愧，憤怒要林女不要回台灣了，「不要浪費國家資源救瞎妹了」。

底下許多同校學生也紛紛留言：「全校的師生都因為她名聲變差」、「前幾天跟高中同學聚會，大家一看到我馬上問『誒你知道你們靜宜那個嗎』，有夠丟臉」、「學校名譽被她敗光」、「出去都被講欸靜宜的怎樣怎樣，論壇上也一堆人藉機戰我們學校」、「超級老鼠屎，別回來了」、「就讓她自生自滅吧，這種戀愛腦千萬不要回來台灣了」、「藉機篩選一下國民智商吧」。

據了解，林女前往緬甸尋找網上認識的男友，甚至揚言「男友不回我也不回」，更已經開始在園區上班，擔任行政職，然而兩任男友與目前工作，都與詐騙集團有高度關聯。