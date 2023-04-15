一名平時在學校形象清純、成績好的女學生日前把手機借給同學拍照，不料同學卻在她的手機相簿內發現她昨晚存入的色情片，她沒料到同學們會翻看到，事後崩潰說「這個反差他們會不會把我當變態，感覺我在他們眼裡一定變成了色女，很想挖個洞鑽進去」讓網友笑翻。

「請問高中女生喜歡看片正常嗎？」該女網友在Dcard發文問其他網友，她說日前在學校把手機借給其他同學拍照，結果同學打開相簿竟發現她昨晚存在手機內的色情片，她崩潰說「我在學校的形象就是成績好的清純女生，這個反差他們會不會把我當變態」，笑說自己當下真的很想死。

該女網友，現在其他同學一定把她當成是色女，讓她心裡很不舒服，「很想挖個洞鑽進去，還好看到的是女生，總之我不知道能跟誰講，所以發文」，她在文末還直接署名「悲哀色女」；文章曝光吸引上百人留言，有不少少女喊+1，多數人安慰原PO這相當正常。

其他網友留言「要擺出一副『這種事情沒什麼好大驚小怪，真是一群小孩子』的成熟態度」、「妳都不說，尷尬的就會是他們了，沒事啦，越解釋越描越黑」、「超級正常，拜託性慾就跟肚子餓一樣很正常」、「正常…以前我高中女同學在聊的更露骨，還會討論哪個男生怎樣比較厲害」、「高中生看片感覺蠻正常的，你要記住只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。