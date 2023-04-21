女星俞小凡是瓊瑤劇御用的演員，代表作品有《婉君》、《三朵花》等，因拍攝《望夫崖》結識老公翁家明，愛情長跑10年後於2001年結婚，婚後俞小凡把重心放在家庭，直到近年才逐漸復出螢光幕。最近她在社群PO多張工作照，58歲狀態好得驚人。

俞小凡去年底和翁家明冒雨健行時，一度脫下口罩露出素顏真面目，但她不想被認出，用口罩擋住整張臉，突如其來的舉動更加引人注意。翁家明後來受訪表示，和俞小凡常一起散步、運動，延緩衰老的速度。

此外，身為保養品牌代言人的俞小凡，對養膚也有一套秘方，從她臉書PO的多張照片來看，皮膚光滑、緊緻，沒有明顯的歲月痕跡，渾身散發優雅的女神氣息，令網友看得驚艷，紛紛留言：「妳是我的偶像我欣賞妳，好有氣質美女」、「還是那麼漂亮」、「你跟你老公夫妻臉，男帥女美」、「多多分享妳的照片」，親民的俞小凡一一答謝，並允諾會持續更新臉書，「我會喔，剛開始學還不是很會用。」

出道以來以氣質、玉女形象聞名的俞小凡，也在臉書分享對外貌變化的看法，提到女人的長相，30歲前是父母給的，30歲後是靠自己修煉，「隨著時間，決定你相貌的，已經不是父母給的皮囊，而是由你的心境及後天努力所養成。」