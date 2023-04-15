離開待了多年的富邦悍將，林益全今年改披統一獅袍，15日轉隊後首度回到新莊棒球場、使用三壘休息室，他認為，心情沒有不一樣，只是換了個公司、換了件球衣，還是一樣在做自己喜歡的事。

林益全生涯效力富邦14年（含前身興農牛、義大犀牛），生涯為這支球隊敲出1892支安打、205轟、1074打點，但去年繳出生涯最差成績，球季結束後被富邦放在60人保留名單外，最後決定回到台南為家鄉球隊效力。

今天是轉隊後首度回到新莊，林益全擔任先發一壘手、打第6棒，總教練林岳平只說：「他要加油！」林益全則表示，就是把份內工作做好，幫助球隊贏球，自己打球生涯十餘年，對每座球場都很熟悉，不會特別因為是在新莊。

至於今天首打席富邦球迷會如何「迎接」他？林益全說：「自己應該會專注在投手對決上，「可能會聽不到吧！如果被影響了代表專注力不夠。」而他在2局上首位上場打擊，富邦應援團播放他過去的加油歌，現場也有球迷向他喊「加油」，最後他從先發投手江少慶手中敲出一壘安打。