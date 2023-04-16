富邦悍將連2場打擊大爆發，申皓瑋在平手時敲出致勝3分炮，隊長范國宸更繳出單場4支4、只差三壘安打就完成「完全打擊」，以9比2斬斷中信兄弟4連勝，富邦則拿下2連勝。

面對前役繳出7局失1分好投的兄弟先發投手余謙，富邦開局就先靠范國宸安打先馳得點，3局下同樣由他敲安打回第2分。雖然兄弟在5局上追平，下半局富邦立刻靠著申皓瑋3分炮要回領先。

7局下范國宸再從徐基麟手中敲出本季首轟，單場4打數4安打、個人貢獻4打點，獲選單場MVP。范國宸開季打擊狀況慢熱，也連帶影響到守備端，罕見出現單場2次失誤的情況，但近期調整後收到不錯效果，「這3場有找到比較好的感覺，打擊連動、投手變化球的適應也都不錯，希望能繼續保持。」

范國宸知道自己此役只差1支三壘安打就能完成「完全打擊」，他笑著說：「滿明顯的，差最難的！」球隊連2場都攻下9分，范國宸表示，可能開季有些緊繃，教練也有提醒球隊在得點圈攻擊是各隊最低，因此有做出調整，希望大家能夠繼續保持下去。

而敲出致勝3分炮的申皓瑋原本是MVP熱門人選，但風采被范國宸搶走，「沒關係！他4支4實至名歸，當下我只是想先幫球隊保底1分，沒想過要打全壘打，只是剛好內角球來就全力揮擊。」