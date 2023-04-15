「台灣影壇第一美女」林青霞從影20多年來，憑著優雅端莊的氣質以及亮眼外貌，紅遍華人世界，即使婚後早已淡出演藝圈，僅偶爾出席活動，一舉一動仍是眾所矚目的焦點，最近她跟新科奧斯卡影后楊紫瓊世紀同框，感慨說道：「今年的春天特別美好」，讓眾人看得激動不已。

林青霞最近出席珠寶廠商的活動後，曬出跟楊紫瓊臉貼臉的合照，可見林青霞身穿膚色禮服外搭花卉風衣，楊紫瓊則穿著黑色細肩帶洋裝，兩人的整體狀態光彩耀人，完全看不出歲月的痕跡。林青霞感性表示：「心裡都明白對方走過的路，即使年過花甲，敢做的夢和不敢做的夢都有機會實現」，並說道：「年年有春天，對我們兩個來說，今年的春天特別美好，我們的共識是繼續學習進步。」

林青霞跟楊紫瓊難得合照。(圖/林青霞 微博)

畫面曝光後，粉絲紛紛驚喊：「霞姊穿的一身春天帶來春天」、「好美好優雅」、「太美了散發女性的力量」、「真好啊，願歲歲年年常相見」、「自然老的女人，最漂亮又自信」、「妳們兩個是這個春天最美的風景」、「楊紫瓊站在林青霞面前，就像個小迷妹」、「無以言表的好看，好喜歡好喜歡。」

事實上，林青霞今年已有68歲，近年專心於寫作，作品包括《窗裏窗外》、《雲來雲去》、《青霞小品》等書籍，獲得多項文學獎，另外她還獲頒香港名譽社會科學博士學位，被校方大讚是「華語電影傳奇人物」，致詞時，林青霞說道：「希望我能將這份充沛大愛的一部分透過文字傳達出去，讓這個世界變得更好。」