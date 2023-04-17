哈林被爆料與卜學亮天天吵架。（趙雙傑攝）

《騎吧！哈林小隊》將於下半年播出。（趙雙傑攝）

《騎吧！哈林小隊》將於下半年播出。（趙雙傑攝）

《騎吧！哈林小隊》將於下半年播出。（趙雙傑攝）

哈林熱愛騎車，於是策劃環島節目。（趙雙傑攝）

庾澄慶（哈林）、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚今（17日）出席《騎吧！哈林小隊》記者會。該節目由哈林發起企劃，也是他出道38年的首檔外景節目。他與卜學亮被爆料幾乎天天吵架，有走心？卜學亮解釋都是開玩笑，不料哈林直言：「有，他講我什麼，我都不爽」。

卜學亮不甘示弱的反擊，「那我現在什麼都亂講喔」，接著爆料有次半夜聽到哈林房間傳出大聲的手機聲，便好意前去關心怎麼還不睡，「我發現他車褲沒洗，他還說他只帶一條，等於他車褲沒洗就要穿兩天耶」，怎麼知道沒洗？是否有聞？他趕緊解釋沒有聞，還笑說如果聞就變態了。

哈林也還原事發經過，表示第一天錄影結束睡到凌晨2點就被隔壁房的卜學亮打呼聲吵醒，「第一天吵就算，第二天喝了一點飲料還追加，還拱我喝說我們同溫層，後來他說我手機大聲，我就說有你打呼大聲嗎，他後來開始檢查內務說看到不爽的東西就要丟，還約我去小刀房間看球池，我說我不要去他又不要自己去，去了之後又說小刀他們鎖門了」。是否喝醉？卜學亮笑言，「沒醉，只是有點茫，不過對於當天的事是真的有點模糊」。

哈林先前才因為騎車摔傷，會有陰影嗎？他說一定會特別注意，「目前都還可以，有狀況的是肩膀，連續騎6小時後發現會負擔過重」，大家則爆料最年輕的周予天騎車時喘氣聲最大，甚至有次累到大喊「天啊！屁股不是我的」。

哈林透露《騎吧！哈林小隊》邀請的嘉賓，都是擅長戶外活動的，「每站嘉賓我們事前都不知道是誰，他們在哪出現我們也不清楚」，會找黃子佼合體嗎？哈林先說黃子佼不太運動，接著反問要不要找張小燕，「她如果要出現可以在台北等，她唯一的運動就是關窗」。好看娛樂經理王貞妮笑說有傳訊問張小燕，但被已讀不回。