CAM JOHNSON POSTER 😱



HE'S TAKING OVER ON TNT (22 PTS) pic.twitter.com/iBK2YY2Wzt — NBA (@NBA) April 18, 2023

費城七六人18日再度於主場擊敗籃網，雖然籃網上半場結束領先5分，但在第3節遭到對手嚴防，末節被拉開到雙位數差距，七六人終場96比86獲勝，在系列賽取得2勝0負。這是籃網連續6場在季後賽敗給七六人，接下來兩場將到籃網主場紐約進行。

籃網團隊命中率低至37.5%，得分主力布里吉斯（Mikal Bridges）、丁維迪（Spencer Dinwiddie）各拿21分與12分，但是都手感不佳。唯有射手卡麥隆強生（Cameron Johnson）轟下全隊最高28分，包括外線11投5中。

七六人在籃板方面以56比33大幅壓倒對手，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）貢獻20分19籃板7助攻3火鍋，差一點就締造「雙廿」。前鋒托必亞斯哈里斯（Tobias Harris）也有20分12籃板，兩人幾乎就足以抗衡對方全隊的籃板數。後衛馬克西（Tyrese Maxey）23投13中，飆進全場最高33分，哈登（James Harden）13投3中僅得8分。

末節籃網卯足全力追趕，只差一步始終追不上，哈登在剩餘9分多鐘時命中1記後撤步三分球讓兩隊逐漸拉開差距。籃網試圖要把比分縮小至兩位數，也都被恩比德進球化解掉。恩比德半場15個籃板是25年來七六人隊史的季後賽新高。