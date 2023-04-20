Make that 30 PTS for Jamal Murray ‼️



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西區龍頭金塊20日雖一度浪費21分領先優勢，打到下半場還被灰狼超前，幸好最後仍靠賈瑪莫瑞轟下全隊最高40分，約基奇也有27分、9助攻與9籃板，金塊終場122比113力挫灰狼，在季後賽首輪取得2勝0敗優勢，接下來G3將於22日前往明尼蘇達舉行。

首節力保領先優勢的金塊，次節開始就打出12比2小高潮，一口氣擴大領先差距，甚至曾領先到21分，唐斯、愛德華茲兩名灰狼主力更在上半場提前3犯纏身，打完上半場，金塊64比49領先，賈瑪莫瑞半場18分，約基奇也拿14分。

沒想到灰狼第三節發動14比0攻勢，轉眼縮小落後差距，甚至反以81比80超前，可是金塊也靠麥克波特末節連取8分重新搶回領先，接著麥克波特與賈瑪莫瑞聯手打出14比3，讓金塊打到最後3分14秒，重新取得113比103領先。

儘管康利馬上投進三分外線，愛德華茲也有中距離，金塊卻也都有所回應，打到最後1分13秒，約基奇高吊給阿隆戈登完成第一時間灌籃，金塊取得120比111領先，幾乎提前宣告灰狼敗局，接下來金塊順利拖完剩餘時間，保住主場勝利。

除了賈瑪莫瑞與約基奇，麥克波特也有16分，阿隆戈登12分、10籃板，傑夫格林替補拿下11分；愛德華茲攻下季後賽生涯新高41分，卻無法扭轉場上局勢，戈貝爾22分，康利14分、7助攻，普林斯12分，凱爾安德生與唐斯各有10分。