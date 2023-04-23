少了本季聯盟得分王與年度MVP大熱門的恩比德，七六人反而得到激勵他們的最佳動力！托必亞斯哈里斯23日貢獻25分、12籃板，帶領七六人96比88逆轉擊敗地主籃網，順利以4勝0敗戰績橫掃籃網出局，也成為今年首支闖進季後賽次輪球隊，對手將是塞爾提克與老鷹系列戰的勝隊。
「一切都是為了恩比德而開始，」拿16分、8籃板的馬克塞表示，「他是這支球隊的領袖，我們當然要為了他贏球，他在賽前祝福我們大家好運，我們當然都很感激，現在我們需要他趕緊健康回歸。」如今七六人也讓膝蓋扭傷的恩比德擁有更多恢復時間。
哈登也拿17分、11助攻與8籃板的接近大三元數據，梅爾頓替補拿下15分，取代恩比德先發的瑞德10分、15籃板；七六人打完上半場還以40比48落後，卻在第三節打出誇張21比4猛攻扭轉局面，更一路領先到比賽結束槍響。
丁維迪替籃網拿下20分，克萊斯頓也有19分、12籃板，布瑞吉斯17分，這是籃網連兩季都遭對方橫掃出局，也處於季後賽10連敗窘境，更誇張的是，籃網本季包含例行賽與季後賽遭遇七六人0勝8敗，只能說七六人真的變成籃網的絕對剋星。
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