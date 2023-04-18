高雄市內門區山林火災延燒數日，高雄市消防局16日終於控制火勢，昨(17)日經由空拍觀察，確認皆無火煙、無復燃之虞後，解除「森林火災災害應變中心」任務編組。國民黨高市議員白喬茵透露，有基層說消防局第一時間採取錯誤戰術，某位消防局高官更連水箱車跟水庫車都分不清楚，完全不適任。白喬茵呼籲高雄市長陳其邁走一趟消防基層，就可以聽到大家都在說，「用一個不懂消防的人當消防局長，真的太可怕了」。

白喬茵昨在臉書指出，這次火災地點發生在內門溝坪，火勢在山上，道路狹小，只能出動中小型的消防車跟直升機上山灑水，所以高雄的中小型消防車幾乎都被派上山了，甚至還有好幾台水車因為連續出勤被操壞。白喬茵直言，大家一股腦往內門救火去，假如這時候市區剛好出現巷弄火警，沒有中小型的消防可以打火，真的就完了。

白喬茵提及，有熟悉打火作業的基層消防員表示，山林野火若沒危害民眾生命財產安全，通常會採守勢作為，把火旁邊的樹木雜草清空，讓燃燒處自己燒光，重點放在控制火勢不要蔓延。為何這五天來會不斷延燒？白喬茵透露，有基層爆料，消防局第一時間就採取錯誤戰術，用大量人力搶攻火點要全面撲滅，錯失媒合機具開挖壕溝阻斷火勢的時機。

白喬茵直言，此次出勤，大量耗損人力物力和時間，且有些熟悉火場實務的幹部看不下去，痛罵消防局長不只沒專業可言，甚至爆料有某位消防局高官到現場，卻連水箱車跟水庫車都分不清楚，完全不適任。白喬茵呼籲陳其邁走一趟消防基層，就可以聽到大家都在說，「用一個不懂消防的人當消防局長，真的太可怕了」。