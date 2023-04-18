年輕人買不起房問題嚴重，蔡政府曾承諾8年增加20萬戶社宅，目前可入住的社宅只有2萬4千戶。中廣董事長趙少康今(18日)在臉書發文指出，新加坡房屋政策成功除了土地國有，還有公積金制度用以應付員工退休、健保和購房需要，但在台灣，政府土地被當成發財的工具，政府一缺錢就賣土地，一標售就漲價，帶動房價上漲，才是問題根源。他痛批蔡政府帶頭賣土地炒高房價，低薪問題惡性循環，讓年輕人更看不到未來。

「社宅跳票、失業率高，蔡英文對不起年輕人！蔡英文執政，年輕人生活更痛苦！」趙少康表示，去年25至29歲年輕人全國年度失業率為6.13％；蔡政府承諾8年增加20萬戶社宅，到目前為止可入住的社宅只有2萬4千戶，達成率僅12％。房價高居不下，年輕人買不起房、社宅政策跳票，年輕人失業率高漲。民進黨當初訴求年輕人返鄉投票，「否則就等被糟糕的人統治」，現在到底誰在統治台灣？如今回想起來真的諷刺至極。

趙少康提到，社宅進度嚴重落後，蔡政府只會找理由推給包租代管跟疫情，真正導致房價居高不下原因是「政府領頭帶領土地上漲，造成房價上漲」。他早就說過，政府不應該出賣土地，賣了就沒有了。新加坡的組屋政策之所以成功，就因為土地是國家的。

他指出，新加坡早年是殖民地，土地收歸國家所有，要蓋國宅就很容易。台灣的土地大部分是私有的，不可能說收回就收回，所以更應該珍惜政府僅存的土地。不過在台灣，政府土地被當成發財的工具，中央、地方政府一缺錢就賣土地，一標售就漲價，帶動房價上漲，才是問題根源。

他強調，新加坡房屋政策成功還歸功公積金制度，是員工拿出每月薪水的33％，其中公司提撥20％、13％由員工自提放到公積金去，用以應付員工退休、健保和購房需要，減輕生活負擔及壓力，但在台灣做不到，因為薪水已經夠低了，連基本消費、房貸都不夠，誰還能把薪水繳出去？

趙少康直批，蔡政府對土地政策缺乏長遠規劃，帶頭賣土地炒高房價，解決不了青年低薪問題，生活苦讓年輕人更嚮往自由、沒有拘束的工作，相對用勞力的技術性工作沒人想做，造成惡性循環。「民進黨執政讓年輕人看不到未來，蔡英文真的對不起年輕人！」