選總統？出訪新加坡表態了 侯友宜：國家需要我「一定挺身而出」

新北市長侯友宜訪問新加坡，被外界解讀為2024起手式，而他在今（21）日下午受訪時也直言，「任何面臨國家需要我的時候，一定會勇敢挺身而出！」對於國民黨的提名作業時程，他則說，相信黨作所有規畫，都有一定的節奏跟計畫，自己會給予尊重。

根據網路民調指出，有44％民眾認為侯友宜會參選總統，但國民黨智庫執行長柯志恩認為，民調不是唯一考量，還要綜合評估；對此，侯友宜今天下午受訪時直球對決，他說自己一輩子守護中華民國，讓人民在這塊土地安心、安全不斷往前走是一生職志，永遠不會忘，所以「在任何面臨國家需要我的時候，我一定會勇敢挺身而出！」

因此媒體追問，是否認為國民黨的提名作業應該越早越好？侯友宜則回應，相信黨在作所有的規畫時，一定都它的節奏跟計畫，而自己都會給予尊重。

而民眾黨主席柯文哲在美國提到，兩岸的底線是台灣自主，如果侵犯底線只好跟你打，對於柯的說法，侯友宜認為和平才是唯一的選擇，只有和平才能讓國家發展，人民能夠安心、安定、繁榮、永續。

至於兩岸共好的前提是否在九二共識之下？侯友宜說，兩岸共好最主要是建立在一個平等、尊嚴、友善且務實的相互交流底下。