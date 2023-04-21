新北市長侯友宜出訪新加坡，連續兩日的私人行程都保密到家，今(21)日上午，侯友宜與新加坡副總理黃循財的私下會面稍早公開。侯友宜也在臉書發文，感謝老朋友黃循財的熱情接待和經驗分享，期待雙邊能有更多合作，共同推動區域進步與發展。

侯友宜表示，今天上午和久違的老朋友黃循財見了面，很感謝黃的熱情接待與經驗分享，尤其是新加坡對於城市規劃、永續發展和企業創新，乃至於未來發展目標，在各個方面都有非常亮眼的成績和經驗。

侯友宜提到，新加坡與新北市長期以來都有很好的互動關係，彼此之間也交換分享許多經驗和看法，未來這些經驗之談都可以做為借鏡，融入到城市發展中。

侯友宜也表示，期盼未來雙邊能有更多的合作交流，共同推動區域的進步與發展。

侯友宜與黃循財的會面，可說是此行訪星的重中之重，黃循財被視為新加坡執政黨的第 4 代領導層的核心領袖，將是未來新加坡內閣改組後的總理接班人，侯友宜作為角逐 2024 總統大位的熱門人選，兩人的合照不僅極具代表性，還有歷史意義，而侯友宜的訪星行，也因為黃循財提升到國家領導人的層級。

侯友宜也將新北市鶯歌陶瓷博物館的紀念品贈與黃循財，照片中兩人手持的是「歡迎兔與馬泥」系列，據網站介紹，兩人手中的「歡迎兔」代表祝福與傾聽貴客到來，而同系列的「馬泥」，則是以馬比擬人才，有作為的能人為千里馬，象徵馬到成功、馬上高陞的祝賀之意。