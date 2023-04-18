今年3月底在俄國遭俄羅斯聯邦安全局以間諜罪名逮捕的美國《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich），週二（18日）在莫斯科市法院出庭，他針對自己因間諜罪在審理之前遭拘留提出上訴，但法官當庭駁回。這是他遭俄方逮捕以來首度公開露面。

格什科維奇是冷戰時期以來第一個遭俄羅斯以間諜罪名拘捕的美國新聞記者。綜合美聯社、英國廣播公司報導，31歲的格什科維奇身穿格紋襯衫與牛仔褲站法庭一處防彈玻璃牢籠內，一臉平靜。數十名記者湧入法院爭睹格什科維奇的面容，格什科維奇短暫微笑但面對現場記者一語不發。美國駐俄國大使崔西（Lynne Tracy）也在旁聽席露面。

美國《華爾街日報》記者格什科維奇18日於莫斯科出庭就審前拘禁提出上訴。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）3月29日在俄國大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）將拘捕格什科維奇，FSB指控他試圖取得有關俄羅斯一處軍工廠的機密資訊。格什科維奇本人、《華爾街日報》與美國政府均極力否認俄方對他提出的指控。格什科維奇的罪名若成立，刑期上看20年。

「無國界記者」組織說，案發當天，格什科維奇在位於莫斯科以東1600公里處的葉卡捷琳堡採訪瓦格納傭兵集團，司機讓他在一家餐廳下車，2小時後他的手機就關機無法撥通。美國政府上週稱俄方「誤拘」格什科維奇，這代表格什科維奇的案件已獲美國國務院特別關注。

格什科維奇18日在莫斯科市法院出庭，置身於防彈玻璃組成的牢籠。（圖／美聯社）

俄羅斯的律師表示，以往的間諜罪案件調查需時1年至18個月，格什科維奇在拘留期間幾乎無法與外界聯繫。格什科維奇的拘留地點是位於莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄，此地年代可溯及沙皇時代，在前蘇聯時期也是恐怖壓制的象徵。

俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，導致莫斯科與西方國家之間關係陷入緊張，克里姆林宮持續加強箝制反對派、獨立新聞記者與公民社會團體的打擊鎮壓之際，格什科維奇在俄國遭到逮捕。俄羅斯異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）上週也在同一間法院遭重判25年徒刑，他因公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭遭當局以叛國罪起訴，刑期25年創下俄國反對派人士近年刑期最長紀錄。

美國已敦促莫斯哥當局同意讓美方領事人員探視格什科維奇，駐俄大使崔西上週首度赴監獄探視，崔西在推特重申美方呼籲立即釋放格什科維奇的訴求，並透露他「健康良好，依然堅強」。

美國總統拜登（Joe Biden）也於上週與格什科維奇的父母談話，他再度譴責俄方拘留格什科維奇之舉「徹底違法」。一名俄國外交官上週透露，俄方也許會願意在格什科維奇受審之後商量換囚。這代表格什科維奇最近不太可能透過換囚獲釋。以美國為首的40多國週一（18日）在聯合國發布聯合聲明，呼籲俄方釋放格什科維奇、譴責莫斯科當局恫嚇媒體。