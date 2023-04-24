中國大陸海軍近期舉辦74周年慶，大量曝光船艦的武力、特色，連航空母艦山東號部分內艙也披露出來，尤其是艦上的醫務室格外引人關注，有搭配中醫治療，船員可在裡面進行針灸、拔罐等傳統治療。

據《央視新聞》報導，在山東號的飛行甲板下，除了一般船艦有配備的艙間外，還有活動室、圖書館、超市、洗衣房、醫務室等空間，滿足艦上人員的物資需求。不過因為山東號並非核動力航母，還需要搭配遠洋綜合補給艦，才能維持較遠的航行規劃。

另記者昨（23日）也親身前往山東艦的醫務室進行實拍，發現該艦還有配備中醫科室。船上醫官指出，除了普通航母配有的緊急治療設施，還提供針灸、拔罐、物理治療等醫療方式，此項功能算是有別於過去各國航母，獨具中國特色。

另《新浪網》早先曾報導美國航母斯坦尼斯號（USS John C. Stennis CVN-74）的「老虎航巡」對外開放活動，可以一觀美式航母醫務室。報導指出，該航母配備4到5名醫生，主要任務為外傷救治，醫療設備也只有一個手術台，功能較為基本。