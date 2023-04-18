致命黑霧壟罩，居民身陷絕望之境慘絕人寰。（威視提供）

由《悲慘世界》法國奧斯卡監製聯手打造、《情慾修道院》坎城提名導演紀洛姆尼克婁執導最新恐怖片《詭樓》（The Lockdown Tower）。片中150人被致命黑霧壟罩，困在大樓無處可逃，在物資逐漸匱乏之下，開始失去理智搶貓搶狗來吃，一群屁孩為了搶奪鄰居家的毛小孩，圍毆手無寸鐵的老夫妻，更驚見人們不擇手段也要活下來，在家中圈養、屠宰、拔毛大啖貓狗，血肉模糊的畫面讓人驚駭不已！網友驚呼殘忍：「太瘋了！貓貓狗狗這麼可愛，怎麼可以吃！」

電影講述致命的黑霧壟罩大樓，試圖穿過它的人事物都會被無情吞噬，數百位居民被迫與世隔絕，一步步陷入癲狂的絕境之中。隨著被關在大樓的時間拉長，面臨沒水沒電沒食物的無限期禁閉，貓狗成為「僅存的食物」來源之一，由饒舌歌手克萊蒙潘霍特（Hatik）飾演的男主角，開始組織自己的陣營，爭奪貓狗來吃，在片中大啖狗肉，從討價還價買賣寵物，到無情關籠圈養繁殖，大鍋烹煮拔毛畫面讓人看得人神共憤，驚嚇指數爆表。

其中更有一群屁孩搶奪鄰居家的寵物狗，把老翁打到重傷倒地昏迷，在一旁的老婦人絕望吶喊：「還我狗狗！」如此脫序的行為讓他害怕表示：「鄰居就是最可怕的敵人！」

150人與世界絕隔，恐懼的是逃不出的大樓、還是回不去的人性？《詭樓》激出人的原始本能求生，挑戰觀眾觀影極限！當末日來臨，黑霧吞噬一切，大樓成為唯一的生存之地，人們不只吃蟲、吃貓狗，還開始人害人。電影網羅鹿特丹影展、羅馬電影節、錫切斯奇幻影展等多項國際影展提名，導演直探人性癲狂，挑戰顫慄新高度，驚人刻劃野蠻生存的末日大樓，受電影網站〈ALLOCINÉ〉形容：「如《鬼店》般的瘋狂禁閉」，法國第二大全國性日報〈世界報Le Monde〉大推：「不容錯過！」電影將在本周五（21日）在台上映。