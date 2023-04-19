台中市北區區域汙水專案工程竣工，專案工程設計原戶數4854戶，實際竣工戶數高達5173戶，接管率高達106.5％，台中市水利局18日特頒感謝狀給4位里長，感謝他們對於汙水接管工程的全力支持與持續推動。

水利局指出，台中市長年積極推動汙水整治計畫，透過汙水下水道建設改善河川環境、提升民眾居住品質。北區華美街二段以南、中清路一段以西、太原北路以北、華美街二段以東所圍成的區域汙水用戶接管工程已竣工。

太原四街17巷原路面破舊高低不齊、行人行走艱難。（台中市水利局提供）

此區汙水專案工程設計原戶數4854戶，實際竣工戶數高達5173戶，接管率高達106.5％，其中北區伊莉莎白花園廣場社區與太原四街17巷於後巷用戶接管完成後進行鋪面美化，街廓煥然一新，市民讚譽有佳，滿意度大幅提升。

水利局昨特頒感謝狀給4位里長，包括立人里長黃韻化、長青里長林裕賜、明德里長林麗芬及明新里長洪平東等人，鼎力協助水利局與里民溝通協調，共同推動台中市汙水下水道用戶接管政策。

水利局指出，此區亮點層出不窮，可謂汙水接管專案工程的模範表率，期許帶領著台中邁向宜居城市的康莊大道，同時促進汙水下水道接管普及化，共創市民美好生活環境。