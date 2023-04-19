因應節能減碳等趨勢，近年來電動車數量持續增加，台中市議會定期會19日舉辦路外停車場充電樁專案報告，台中市議員黃馨慧、黃佳恬及李中都認為充電車格應再增加，以因應趨勢。台中市長盧秀燕表示贊成，但要提高到多少還需視數據討論。

黃馨慧指出，根據自治條例中第30條第2款規定，公有停車場車位達50格以上應設「1處以上」充電設備，民間停車場則由交通局另訂。檢視台中目前公有、且達50格以上的停車場有151處，已設充電設備就是所謂「充電樁」共設置300樁，只符合自治條例最低要求的「一處以上」。

黃馨慧強調，交通局的公有停車場充電設備車格只符合法規「最低要求」，民眾感受不到市府想要推動並鼓勵民眾「棄油轉電」車的善意，建議在高需求度的公有停車場，增設快速充電設備。黃佳恬也說，電動車使用人口日趨上升但充電樁設置速度跟不上，希望市府將現有充電樁比例由2％提高至10％。

截至今年2月為止，小客車跟電動車占比為98.5％跟0.5％，電動車占比從2020年的0.15％上升至0.5％。交通局副局長江俊良表示，台中市2022年有210座充電樁，2023年上升到300樁，是六都之冠，電動車會逐年增加是趨勢，交通局會滾動式檢討，慢慢增加數量，避免排擠小客車停車空間。

市議員李中提醒交通局，目前充電站與充電樁的設置規畫期程，可能無法因應電動車時代的加速來臨，市府要「超前部署」，另，也請都市發展局加強社區大樓加裝充電樁的推廣作業，才能落實台中的節能減碳政策。市議員李文傑也要求市府在甲安埔海線地區增設充電樁及快充站，方便電動車充電。

交通局補充，公路總局已在研擬快慢充設施設置補助計畫，待相關補助計畫確定後，將積極向中央爭取補助經費。