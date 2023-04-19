外商公司不僅薪水較高，員工福利也不差，吸引不少上班族嚮往加入。就有一名荷蘭外商員工分享，公司實施周休三日，且每天工時只有6小時，下班後有更多時間能享受生活，貼文引起眾人熱議，紛紛推崇「這是夢想的工作」。

原PO在PTT八卦板分享，自己進入荷蘭外商在台建築師事務所，上班快一個月發現公司真的實施周休三日，周一到周四早上9點上班下午4點半下班，中午休息時間有90分鐘，一天工時僅6小時，基本上嚴格執行準時下班。

原PO也說，同事們一到上班時間就完全進入「戰鬥狀態」，彼此耳濡目染相互影響，如果擺爛就會被辭退，感受到外商老闆很願意以時間及金錢投資員工，就算是基層員工入職三年，年薪也將近百萬，讓他讚嘆「覺得這才是能做一輩子，這才是能健康幹一輩子健健康康的工作」。

貼文引起熱議，許多人都表示羨慕，「年薪近百，表示月薪也有7-8萬，比中位數高了」、「為什麼荷蘭人可以工時短薪水又高福利也好？」、「在同行這是稀世珍寶吧」、「真不愧是祖國荷蘭拔拔，跟我們想的不一樣」、「工時每天只有6小太扯了，再累都還好」、「上班久了真的覺得身心健康比什麼都重要」。

但也有網友認為薪資並不高，「三年年薪還沒破百有點可憐」、「羨慕，但我需要錢，這薪水我不行」、「還好我都在家上班，薪水你三倍以上」。原PO也回應「錢買不到健康，要發大財請往柬埔寨或台積電。坦白說如果要揹房貸，強烈不建議來事務所，畢竟薪資沒科技業能輕鬆抗房貸」。