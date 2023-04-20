今天4月20日是24節氣中的穀雨，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖虎、生肖龍、生肖豬在穀雨後運勢將超級旺，不僅事業可受到貴人幫助，獲取良好成績，進而升職加薪，更能在投資上選到好的標的物，使收入不斷增加。另外愛情方面也有望開花結果。

▍生肖虎

生肖虎天生聰明、且勤奮努力，並堅持自己的所有決定，而在穀雨後事業將迎來貴人幫助，不僅業績能屢創新高獲得老闆、同事認可，進而升職加薪。另外，在愛情方面單身者出門有望遇到愛情邂逅。

▍生肖龍

生肖龍在穀雨後事業運將超級旺，而他們做事腳踏實地、不輕言放棄的個性，總能獲取良好成績，近期在貴人的助力下表現更加亮眼，並受到老闆關注，使他們賺取豐厚獎金。

▍生肖豬

生肖豬在穀雨後運勢將超級旺，不僅在投資上能選到好的標的物，使自己收入不斷飆升，更能在貴人的幫助下爭取更多資源。另外，在愛情方面單身者有望遇心儀對象，並迅速發展；有伴者則是有望求婚成功。