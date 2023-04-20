該公司稱，雖然第一季出現淨虧損，但基於國產替代和業務開拓上的進展，預計從第二季開始將會實現收入和毛利正向增長，並有信心實現全年高品質增長的目標。
在A股上市的科大訊飛，20日股價大漲9.3％，收報63.95元。
科大訊飛在2019年10月就被美國商務部列入制裁的「實體清單」中。該公司多次表示，被列入實體清單後，該公司已迅速切換到以國產供應鏈為主的非美供應鏈體系，繼續為客戶提供優質的產品和服務，業務運營未受到重大影響。
大陸AI科技公司科大訊飛20日盤後公布最新財報，2023年第一季實現營業收入人民幣（下同）28.88億元，較上年同期下降17.64％；淨利潤虧損5,789.53萬元，上年同期淨利潤1.11億元。
該公司稱，雖然第一季出現淨虧損，但基於國產替代和業務開拓上的進展，預計從第二季開始將會實現收入和毛利正向增長，並有信心實現全年高品質增長的目標。
在A股上市的科大訊飛，20日股價大漲9.3％，收報63.95元。
科大訊飛在2019年10月就被美國商務部列入制裁的「實體清單」中。該公司多次表示，被列入實體清單後，該公司已迅速切換到以國產供應鏈為主的非美供應鏈體系，繼續為客戶提供優質的產品和服務，業務運營未受到重大影響。
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