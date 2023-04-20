當兵退伍後，不少人最害怕的就是收到教召令，而教召對象一直都有所爭議。就有一名炸物店老闆宣布公休3天，更備註「每年都中」，讓網友哭笑不得，還釣出許多人附和，表示中過教召的就一直中，沒中的就是不會中，老闆本人後續也出面回應。

女網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，只見老闆貼出公告，表示必須回屏東教召，因此4月18日到20日公休3天，後面更附上一個哭臉，寫著「每年都中召的我」，原PO也忍不住揶揄「老闆淡淡的哀傷」。

老闆無奈說自己每年都中，不少苦主出來證實，表示每次教召，進去後都是熟面孔。(圖／Ching Wen授權提供、路上觀察學院)

文章貼出後，不少苦主現身附和：「只要中了一次幾乎會中好中滿 我就是年年教招到滿招的那個 而且每次回去都是那幾個人」、「名單可能都沒換…」、「教召都是連一拉三」、「我已經教召4次了，每次都遇到幾個同期」、「通常最多4次，但是我教了5次，第5次我打電話去抗議，結果說第一次不是他們單位辦的不算…」，其他人則揶揄：「我退伍20年還沒中過」、「老闆該去簽樂透了」、「再一次就湊鐵支畢業了，加油」、「不要去查系統啊，輸入身分證就GG了」。

但不少人質疑教召現在都統一14天，為何還會有3天的，老闆本人則親自回應，表示自己是4個月小兵，連續3年中召，收到的其實是點召，但很多人不知道，所以統一寫教召，3天有兩天都是南北往返車程，換個想法，難得回家看屏東老家也是不錯，更透露現在車票兌換已經可以換到普悠瑪，不限莒光號了。