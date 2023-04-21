傳美印太司令部派遣200名訓練教官駐台，已進駐陸軍新訓中心及後備旅，協助明年1月1日起實施的1年義務役訓練。前立委郭正亮20日在《亮劍台灣》節目強調，不只針對義務役，延長為2個禮拜的教召也會有比較紮實的訓練。他更指出，如果明年元旦啟動1年義務役，役男11月就會收到兵單，但民進黨政府為了選舉，11、12月不會寄出兵單，會等明年1月13日投完票之後再寄兵單，第一梯次1年兵搞不好會從2月多才開始。

「歷史真是巧合啊！當時派的也是200人。」郭正亮提到，烏克蘭從2014到2022爆發俄烏戰爭，北約的訓練官已經訓練8年了，我們台灣才剛要開始！而且首先可能是針對義務役，所以明年第一年要去當兵的義務役，「我跟你保證，你得到的訓練一定是很紮實的！」

「因為我自己也當過兵，我陸戰隊的，我很清楚！」郭正亮表示，海軍陸戰隊受訓就已經比陸軍要嚴格了，可是美國的訓練是很紮實的，「你到時候你就知道了！」

郭正亮指出，照理講，明年1月初就要去當兵，依照法律應該1個多月以前要收到兵單，所以11月應該要收到徵兵令。「不過我真的嚴重懷疑，民進黨會故意拖這個時程，因為他怕會影響賴清德的選舉！」

「要不然我跟各位打個賭？」郭正亮強調，我們從元旦1月1日開始就要對義務役延役至1年做啟動，那兵單應該11月就要寄出。「我們要不要來打賭？我認為民進黨政府今年11月、12月，不會寄出兵單！我認為民進黨政府會在1月13日投完票之後再寄兵單！」

郭正亮直言，也就是說，我們的第一梯次，搞不好會從2月多才開始。從這裡就看出，民進黨政府為了選舉，什麼事都可以妥協。「不然你來看看，看今年11月會不會收到兵單？」照理講今年11月就要寄了，而且第一梯次應該會有2萬多人，到時候就要來考核一下，這些延長義務役為1年的，實際上會接受到怎麼樣的訓練？因為美國教官來了！而且不只針對義務役，教召也一樣，因為現在教召要延長為2個禮拜，「所以可能也會有，比較紮實的訓練！」