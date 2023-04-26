警察要受軍事訓練的新變革引發爭議。前立委郭正亮26日在《綠也掀桌》節目指出，警察與軍人所受的訓練完全不同，照藍委游毓蘭公布的資料，160個小時課程有86個小時跟軍事有關，包括衝鋒槍、手榴彈、巷戰、城鎮戰，說跟軍事無關說給誰聽？根本就是在唬人！包括教育部動員造冊、義務役延至1年，講白了就是在對美國交差。就是人家覺得你台灣兵力不足，政府到處兜人，警察也多少貢獻一下，就決定要訓練5500人。

「軍人的任務是要殺敵、保家衛國對不對？警察不是要殺人，是要抓，抓罪犯，把他繩之以法！」郭正亮表示，所以他受的訓是不一樣的，因為他要抓人，所以他要研判情報，要去佈置線民，要知道怎麼問口供，套出犯人，或是對犯罪現場作研判，這一類是警察要學的。

郭正亮提到，但是軍人不是這樣，軍人要學的是殺敵，使用各種武器的能力，還有戰術、佈陣這種，所受的訓練是完全不一樣的！這個是國防部在那邊講，要把警察納入訓練，警政署就嗆他一句話：那你先把刺針飛彈給我再說！這說法是這樣來的，表示還沒有這個規畫。

「游毓蘭立委所公布的資料，那個訓練課程我算了一下。」郭正亮指出，160個小時的課程，就有86個小時跟軍事有關！比如說使用的武器，叫輕自動步槍，那個絕對是軍事性的；甚至還有衝鋒槍，有手榴彈。所以在那邊講說跟軍事無關，在說給誰聽？然後還有巷戰，還有城鎮戰。

郭正亮質疑，要保護一個電廠，為什麼會需要城鎮戰？所以這根本就是在唬人，講白了就是在對美國交差。比方說之前《全動法》爭議，教育部接到國防部的公文，叫他造冊，請問法源是什麼？教育部沒有理由同意，他交了！這只有一種解釋：有一個比國防部更高的單位叫你照做，至少是行政院。然後接下來義務役延為1年，這通通是配合美國要交差，就是人家覺得你兵力不足。

郭正亮強調，第二個就是登陸之後，內部勢必會發生一些地面作戰，城鎮戰、巷戰，他覺得你的兵源不夠。所以我們政府就決定要訓練5500人，表示他到處在兜人！所以你警察也多少貢獻一下吧？