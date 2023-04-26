法務部調查局廉政大樓24日晚間發生火警，起火點為於一樓獨資通安全處辦公室，資通處擔負2024大選查處境外勢力、假訊息的重責大任，引發議論。由於資深媒體人黃暐瀚透露，那是負責監聽的單位，有很多監聽資料，國民黨智庫執行長柯志恩斷言，若在這時間點失火，鎖定的應該是「執政黨候選人」。

政論節目《少康戰情室》昨（25）日針對調查局廉政大樓發生火警進行討論，黃暐瀚認為，再過幾個月就要總統大選，調查局這麼機密敏感的地方失火，會引發很多懷疑，並透露那是負責監聽的單位，有很多監聽資料。前立委郭正亮聽完後直呼朝野候選人都可能被監聽，柯志恩則認為，若這時候失火，鎖定的應該是執政黨候選人，因蒐集的若是在野黨候選人，不需要燒火。

柯志恩認為，在濕度85%這樣天氣下，還可以燒成這樣，她呼籲調查局勢必要告訴大家調查結果為何。

針對這場大火，新北市消防局25日派員勘查，初步排除人為縱火，疑為老舊電線走火釀災，預計1個月內完成火場鑑識報告。