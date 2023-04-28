國民黨「最美發言人」李明璇先前宣布退出板橋西區的立委黨內初選，表態願意挑戰艱困選區，而高雄出生的她，也有很多選民希望她能回到高雄參選 2024 立委，近日一份網路民調顯示，有近8成的網友認為李明璇有機會在高雄「前鎮小港」勝出。李明璇今( 28 日)表示，去年高雄市長選舉時，她擔任候選人柯志恩的發言人看到一場很不錯的選戰，也受到很大鼓舞，而黨中央和高雄市黨部今日看到民調後，也有請她好好思考，「我現在有真的認真在考慮，要從高雄出發」」。

李明璇今在《線上面對面》節目中表示，自宣布退選板橋西區後，各地都有民眾喊話要她投入立委選舉，包括新莊、三重、蘆洲到高雄等等，台北市黨部主委黃呂錦茹也三顧茅廬希望她能選台北市士林大同區，她也很感謝這些選民對她的肯定，她作為國民黨的發言人，都會尊重黨部的全國選區的安排。

而今日上午《中天電視》Youtube頻道發起網路投票，「國民黨最美發言人李明璇忍痛放棄板橋西區，接受徵召回高雄挑戰艱困選區『前鎮小港』，你覺得她可能翻轉綠到出汁的前鎮小港嗎？」有 46% 的民眾認為「一定贏」、31% 的網友認為「有機會」，而覺得李會敗選「雖敗猶榮」的民眾則有24%。

李明璇表示，這份民調有讓國民黨的靈感燈泡亮起來，對於高雄這種深綠的艱困選區，李明璇居然會有這麼高的期待值，也因此黨中央和高雄市黨部都有請她好好思考一下，現在也都還在討論跟溝通當中。

李明璇也提到，去年高雄市長選舉，國民黨智庫執行長柯志恩打了一場很不錯的選戰，她也一再跟黨中央強調，要讓高雄人看見國民黨沒有放棄高雄、會深耕高雄，而且要把去年那樣的氣勢，重新在今年繼續延續，利用空戰的方式讓全台灣再一次看見高雄，並且力拼在 2026 年的時候讓柯志恩老師成為柯志恩市長。

李明璇也說，去年她擔任柯志恩的發言人，這樣的種子就已經種在她的心裡面，「所以我現在有真的認真再考慮，要從高雄出發」。她也補充，現在都還在討論當中，希望網友可以給她一些建議。

李明璇提到，過去一段時間，有很多人對於高雄市很失望，但去年柯志恩到高雄短短 4、5 個月的時間，就能激起巨大的火花，讓很多人看到希望，她作為高雄的一份子，如果真的能投入高雄的艱困選區，也很希望能夠打出一場漂亮的選戰。

2022年高雄市長選舉，國民黨柯志恩拿下52萬9607票、得票率40.16％，是國民黨歷屆高市選舉的史上第二，僅敗給2018年全盛時期的韓國瑜(53.87%)。