不少人都有「認錯人」的出糗經驗，一名男網友分享，日前他去吃飯時，和櫃台人員連續喊了3次「我要菜頭湯」，但對方卻沉默不語，也沒有要盛湯的打算，正當男網友納悶之際，櫃台人員終於開口表明真實身分。貼文一出，讓眾網友笑翻，直說：「他真的比較像是撈菜頭湯的老闆」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前他去某間小吃店時，向櫃台人員說「老闆，我要一碗菜頭湯」，未料對方卻毫無反應，仍專注地使用電腦，原PO又說：「你好，我要一碗菜頭湯」，但這次依然沒有得到回覆。

原PO感到相當納悶，第3次點餐口氣變得更婉轉，「不好意思，我要一碗菜頭湯」，而這時櫃台人員終於抬起頭來，對原PO說，「我不是老闆，我是中華電信的」。

貼文曝光後，引來超過4千網友按讚，留言笑說，「太尷尬了吧，制服掛著工具啊」、「富含光纖的菜頭湯」、「他真的比較像撈菜頭湯的老闆」、「被中華電信耽誤的菜頭湯老闆」、「好的中華電信老闆，我要一碗菜頭湯」、「沒有菜頭湯，至少有貢丸湯吧」。

另外，也有人分享自身尷尬經驗，「上次去火鍋店，還有客人叫我幫忙加湯，我還真的熟練地幫他加咧」、「上次我穿吊帶裙去吃熱炒，要去廁所途中有客人拉住我：小姐我們還要白飯」、「每次逛球鞋店，都會有客人叫我幫他拿鞋試穿」。