據美媒報導，美軍外洩的機密文件顯示，中共解放軍預計很快將部署超音速高空偵察無人機「無偵-8」，可大幅提升偵蒐戰力。國民黨立委江啟臣表示，無人機高空偵察很難防備，且造價低、產量高，若中國大陸有能力運用無人機配合飛彈攻擊，將是台灣國安很大的危機。

據《華盛頓郵報》報導，美軍外流的密件中稱，解放軍東部戰區在安徽的六安基地建立無人機部隊，還有一張六安基地衛星影像，正是 2 架由火箭發動機推進的「無偵-8」無人機。

「無偵-8」無人機是一種頂尖監視系統，可提供實時地圖數據及戰略資訊，導引飛彈打擊，使用合成孔徑雷達能在夜間和大霧天候繪圖，配備的光電攝影鏡頭和傳感器可透過多種方式，蒐集台灣本島到韓國西部地區的情報。

國民黨立委江啟臣 20 日在《少康戰情室》節目中表示，無人機對台灣是很大的威脅，一般的高空偵察就很難防禦，更何況是無人機，而無人機的造價也相對較低，數量也會更多，將會是未來很大的威脅。

江啟臣也提到，有專家指出，無人機是有「變形」功能，裝上彈頭、改裝過後就可以變成飛彈，從無人機便飛彈可以說是一線之隔，所以會讓人防不勝防。

江啟臣表示，愛國者三型防空飛彈主要是反飛彈，而天弓是反飛機，若是遇上大量飛彈一次攻擊，也只能選擇性的攔截，如果是飛彈再加上無人機干擾，情況會更為複雜。愛國者攔截來襲的飛彈，是打出兩顆飛彈，面對單目標攔截成功率相當不錯，但若是遇到多個目標一起攻擊，恐會出現彈量不夠、發射速度不夠快的問題，如果「無偵-8」的消息屬實，會是台灣很大的國安問題。

江啟臣也認為，對於台灣國防來說，反飛彈、反艦等等，先不說攻擊，光是反制能不能做到百分之百就是還要努力的目標，在無法做到完全反制的局面下，則是要考慮加強自己的攻擊能力，用武力嚇阻大陸不要輕易發動第一擊。