台北數位資產商業同業協會理事長鄭旭高指出，相關業者目前多依據《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》等法條，接受金管會規範，協會亦與中國文化大學共同開設「虛擬通貨洗錢防制專業人員進修班」，專注在數位資產洗錢防制、會計與稅務等法規教育，期盼同業從業人員能一起有多學習產業自律。

台北數位資產商業同業協會於今年4月份的每個週六下午1點，在文大教育推廣部舉辦虛擬通貨自律規範沙龍，邀請專家學者以輕鬆的活動形式，一起探討台灣數位資產的發展。

幣託集團創辦人鄭光泰表示，幣託非常關注數位資產詐騙議題，在實務操作上，當新註冊用戶購買完數位貨幣後立即轉走，客服人員便會關心這類用戶，以免戶頭被當作人頭，或是被海外非法交易所的高利率吸引而造成財損。如今，海外的非法平台早已深入校園，幣託希望能和相關政府單位合作，在不損害個資情況下，做好防詐騙手段。

台北數位資產商業同業協會理事林恆義亦呼籲，除了監管與反詐外，政府相關部門必須讓民眾認識到區塊鏈技術與虛擬通貨帶來的正向發展，唯有通過教育，正確地認識與去污名化，消除資訊落差，才能創造民眾與產業的雙贏。