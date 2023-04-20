近日發生2起槍擊案，公然挑戰公權力的囂張行徑惹得新北警方以及新北市長侯友宜震怒，指示新北警要全體總動員，今晚由新北市警察局長廖訓誠親自帶隊執行全市擴大臨檢，掃蕩黑幫。(黃敬文翻攝)

近日發生2起槍擊案，惡徒光天化日之下，公然挑戰公權力的囂張行徑惹得新北警方以及新北市長侯友宜震怒，指示新北警要全體總動員，「絕不容許任何歹徒持續在新北市囂張」，今晚由新北市警察局長廖訓誠親自帶隊執行全市擴大臨檢，新北市副市長謝政達也親赴板橋警分局主持勤教，強調掃蕩活動會持續進行，當鋪也會納入擴大臨檢範圍內，以達到警示作用。

新北警為淨化社會治安、檢肅幫派犯罪及掃蕩非法槍械，強勢剷除不法份子，展現警察掃蕩黑道幫派之決心與魄力，規劃今(20日)下午9時至翌日上午1時執行全市擴大臨檢，而板橋警分局於19日、20日連續2日全力掃蕩轄內黑道幫派圍事及依附維生之營業處所，並藉由擴大臨檢勤務針對轄內不良場所與幫派據點進行臨檢掃蕩勤務，全面加強檢肅非法槍枝及向上溯源刨根，展現政府打詐、肅槍、肅毒、全面掃黑的決心。

前往新北市副市長謝政達表示，這兩天發生槍擊案，造成民眾不安，所以今晚市長要求警察局擴大新北市臨檢勤務，希望針對常常持出沒地方與易滋事地點擴大臨檢，強力掃蕩，希望能讓幫派份子與滋事案件減少，達到警示作用，這是今晚出勤主要目的。

針對黑幫利用少年槍手頂罪甚至減刑，外界好奇擴大臨檢可以取得怎樣的成效；對此謝政達則說，除了擴大臨檢壓制手段以外，針對運用未成年搶手犯案，警察局另有專案小組進行調查，一定把幕後犯罪集團甚至幫派一併深入追究、全力打擊，務必全力查出線索，打擊所有犯罪行為。

廖訓誠表示，新北警絕對無法容許如此囂張行徑，今天晚上警方針對幫派經常出入及容易滋事處所，舉辦全市擴大臨檢的行動，對於黑幫或其他暴力犯罪等不法犯行，絕對會強力壓制及打擊，後續針對背後的藏鏡人一定會將他們全數揪出，徹底將他們繩之以法。

板橋警分局長黃南山表示，針對幫派公然挑舋作為，會持續秉持「幫派零容忍」執法態度，強力打擊黑幫絕不手軟，且溯源追查幕後主謀及在逃成員，嚴辦到底，並清查掃蕩幫派據點，斷絕非法經濟活動，以斬斷金流、斬草除根，藉此壓制黑道幫派氣焰。

新北市新北警察局黑幫廖訓誠掃蕩