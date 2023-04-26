近日雙北接連發生槍擊案件，新北更發生土城當舖槍擊案，為防止不肖當鋪業者可能涉及暴力案件，掛羊頭賣狗肉暗藏不法，淡水警分局於昨(25)日針對轄區內5間當舖業者規劃擴大臨檢目標；淡水警分局長陳保緒表示，實施當舖業查察，除秉持著剛正不阿之態度執行外，亦兼顧輔導業者合法、健全發展立場。

淡水警分局由偵查隊、督察組會同派出所，在昨日兵分多路同步清查轄內當鋪業，清查業者經營有無違反相關規定及業者的經營模式與出入成員結構。

淡水警分局表示，本次行動除了針對庫房設置的安全性、當票及相關簿冊有無落實登載及通報、員工素行清查，更要深入掌握業者有無藉合法經營名義從事違法借貸、銷贓，甚至成為幫派據點而涉及暴力討債、經營賭場等危害社會安寧與秩序行為。

淡水警分局長陳保緒強調，維護治安的決心不容挑戰，日後將不定時的規劃勤務實施臨檢，也希望業者能夠配合。