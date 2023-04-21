新球季開打將近一個月，在WBC（世界棒球經典賽）展現優異身手的中信兄弟投手吳哲源，卻遲遲無法與球團達成薪資協議，今（21）日中信兄弟領隊劉志威作出說明，將依中職規範的敘薪標準支付月薪24萬，並寄發通知函給吳哲源，今年度一月起的月薪差額也會在下個月一併補齊。

去年奪下最佳進步獎的吳哲源面臨談薪「卡關」，主要是與球團就月薪部分談不攏，劉志威今做出最新說明，依照中職合約，對球團、球員雙方來說，球團表達續約意願時，且球員只要一月份開始領球團薪水，就代表同意球團續約，後續就是雙方協調薪資。劉志威強調，但各球團都會尊重球員想法，希望與球員達成共識，盡量縮小雙方差距而持續協商。

吳哲源則透過經紀公司回應，對於球團公告內容表達尊重，但未能在達成共識下宣布選手新賽季的月薪，則深表遺憾，吳哲源也提到自己會繼續為三連霸努力，並展現最精彩的球技回報大家。

吳哲源透過秉初經紀公司回應如下：

吳哲源選手於今年農曆年後，正式與中信球團洽談2023年合約迄今，在考量僅初步協商一次合約內容，及球團亦有討論其他方案之可能性下，哲源選擇不行使仲裁表達談約善意，唯球團按內部制度固定下月薪，僅留激勵獎金有商談空間，因此哲源並未與球團「談薪以內部敘薪制度為限」之規定達成共識。

對於今日球團公布之內容，哲源表達尊重，但對球團依制式合約條款，在未達共識下宣布選手新年度月薪，則深感遺憾，本公司希望也會積極繼續與球團協商，為球員爭取應有的待遇。

哲源強調，會繼續為球隊三連霸奮戰，希望球迷能多多進場為球員加油打氣，哲源也再次感謝各界關心，會努力調整好狀態，展現最精彩球技回報大家的支持。