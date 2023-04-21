福門宮廟方打開賽錢箱沒看到香油錢，反倒看到偷香油錢的作案工具。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

哭笑不得！供奉福德正神的彰化縣北斗鎮大新里福門宮，因為位在鄉鎮交界三不管地帶，成為竊賊偷香油錢熱區。今天農曆初二，該宮信徒發現香油錢又被偷了，離譜的是，賽錢箱裡竟有行竊的作案工具。廟方苦笑說，每次清點賽錢箱都會看到作案工具，如果是金牌，該有多好！

北斗鎮大新里福門宮土地公廟位在田中工業區旁，因歷年來神蹟顯赫，平時就有許多香客前來參拜，每逢農曆初二、十六香客更是絡繹不絕，而這樣香火鼎盛的土地公廟，也成為小偷覬覦的目標。

「幾乎快成竊賊的提款機了！」福門宮管理委員會主委葉首彣指出，可能是好吃懶做的人越來越多了，常常有人來跟土地公「借」錢花，竊賊大都使用綁著釣魚線的勾物器偷香油錢，他們常常打看賽錢箱沒看到香油錢，反而是看到有兩三件作案工具。

他表示，因該宮這幾年常有竊賊光顧，因此賽錢箱也不斷在進化中，現在放置的賽錢箱外力不易侵入，且裡面有設置可割斷釣魚線的機關，不過竊賊的作案工具也跟著進化中，不但可以進入賽錢箱內部，線還不會被刀片割斷，實在防不勝防，以前他們一個月清點一次賽錢箱，現在每周都清點。

廟方還發現，小偷的作案工具不但精進了，小偷現在犯案也都全程戴著安全帽，且還會換裝，增加追緝難度，不過，行竊的過程已全部被監視器拍下，他們也已將畫面轉交給警方，希望警方早日抓到賊，同時他們也誠心拜託小偷不要再來了，「真的快被偷到沒錢了！」