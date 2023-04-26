國手劉奕仁（右）與館長、教練楊志如（左）示範泰式打靶。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議員陳鴻禧（左）全副武裝上場體驗泰式打靶。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議員陳鴻禧（左）與縣議員黃琤婷（右）上場體驗泰式打靶，直呼好累。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣首屆羅東鎮鎮長盃泰國拳錦標賽於30日在悍將泰拳中心登場，亦為縣內首場泰拳賽，有17組26位參賽，其中心館長楊志儒為圓年輕打拳夢想，不惜賣房辭掉多年穩定工作，就為推廣泰國拳，期盼在國中、小成立社團，助孩子強健體魄，建立正確發洩管道，向下紮根培養國手為宜蘭爭光，躍上國際舞台。

今（26日）羅東鎮體育會理事長、縣議員陳鴻禧、縣議員黃琤婷及鎮公所秘書劉佔祥等出席泰拳賽記者會，陳鴻禧與黃琤婷換上一身護具裝備上場體驗泰式打靶，使出全身力氣不停的揮拳、踢腿，現場氣氛十分刺激。此次賽事有男子泰拳菁英賽、柔術項目–寢技挑戰賽、泰拳女子組挑戰賽等競技項目。

陳鴻禧說，只踢了幾分鐘全身都是汗，泰拳是很好的運動，可鍛鍊身體也可防身，希望可推廣至縣內高中、國中小校園，加上現在有很好的護具，較不會受傷。黃琤婷則笑說，第一次體驗真的很累，是非常值得推廣的全民運動，不僅為競技項目，還有健身功能，是小朋友跟親子可以一起體驗互動的運動。

其館內29歲的國手劉奕仁，本職為聯結車司機，因喜歡看泰拳影片、泰國文化，於4年前接觸泰拳，深深著迷；去年赴土耳其參加2022（IFMA）國際公開賽獲得第三名，今年5月將至泰國參加2023（IFMA）國際泰拳世錦賽，他最大願望是帶著館內的學員們一起進入國際賽，獲得好成績。

42歲的楊志儒為圓年輕時的打拳夢想，不惜賣房、辭掉穩定的餐飲工作，開設宜蘭第一家泰拳館「悍將泰拳中心」，他從小在台東長大，國中開始接觸跆拳道，期間屢獲佳績，甚至到新加坡參加國際賽事，出社會後工作緣故一度中斷習拳，因緣際會下接觸泰拳，產生極大興趣；為學習泰拳，更遠赴泰國考取國際泰拳教練執照。

他指出，目前泰拳已進入亞奧運項目，是被國際認可的，泰國拳主要以拳腿肘膝的部位進行攻擊防守，可提升身體協調和反應，館內有3歲至60歲的學員，希望將泰拳推廣至校園內，向下紮根培育國手，為國家爭光。