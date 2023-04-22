近年來台灣「行人地獄」現象屢被討論，甚至連國外媒體都曾報導。一名網友好奇，他認為台灣的限速已是世界嚴格等級，為何每年還是有一堆交通事故，車禍死亡人數更居高不下，「是不是台灣的道路安全方向走錯了」。

原PO在批踢踢提問後，引起網友熱烈討論，部分人指出，台灣限速「真的龜到不行」，一些四線道又筆直的道路，限速僅50公里，「高速公路一堆測速相機，省道現在還有區間測速」、「去看看國道為什麼塞？限速害的」。

原PO懷疑，台灣是不是關於道路安全的方向錯了，才會每年都死這麼多人，限速越嚴格，好像也沒有反映在交通安全，還被說是「行人地獄」。

網友分析2原因，「行車習慣差、動線設計爛」，有網友點出關鍵，如果大家都開時速40、50公里，就算快撞到人也來得及做反應，會發生這麼多車禍，跟道路設計有關，「問題不在於限速，是用路人的素質及道路規劃」、「每個人都覺得自己有路權，不懂禮讓」、「發生傷亡後，第一時間想到的辦法就是降速」。