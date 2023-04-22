林務局南投林區管理處攜手南投縣政府，22日在南投縣埔里鎮福興溫泉遊客中心舉行「112年度世界地球日南投縣福興植樹活動」，周末假日許多人走出戶外，以種樹行動愛護地球。

活動現場林務局副局長廖一光、南投林區管理處副處長李志珉和南投縣副縣長王瑞德開心與民眾一同種下「流蘇」，期許流蘇盛開時，將此地妝點成世外桃源。

現場有表演炒熱活動氣氛外，也有不少公益宣導攤位。南投林管處考量現場是遊客中心，規畫適合景觀性樹種，在約0.8公頃的區塊內栽種流蘇210株，綠意盎然。

林務局副局長廖一光致詞表示，近幾年，林務局一直努力推動國土生態綠色網絡計畫，藉由生態資源調查發掘保育熱點，進而保全棲地和補合生態缺漏處，厚植台灣的森林資源，除此之外，林務局也引入企業端，推動媒合企業參與森林碳匯ESG專案，在企業團體的支持下，公私協力，朝向淨零碳排目標邁進。

國民黨立委馬文君呼籲，大家共同為地球盡一份力，兼顧帶動地方發展，營造低碳健康的快樂環境。

南投林區管理處副處長李志珉表示，台灣原生樹種流蘇花期約為3至7月，花色白而美，花盛開時常吸引大量民眾前往拍攝。南投是觀光大縣，觀光需要美麗的景緻較能吸引人潮，希望今天種下的流蘇，未來能替福興溫泉遊客中心帶來觀光效益。