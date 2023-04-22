新北市長侯友宜自新加坡返國。（呂健豪攝）

侯友宜率團新加坡4天3夜 今下午返台談話

新北市長侯友宜的新加坡參訪之旅今(22日)畫下句點，他在今日下午約7時許返抵國門後發表談話；侯友宜表示有責任守護下一代，讓永續發展的台灣繼續走下去，更要盡最大的努力穩定台海，創造一個永續繁榮的台灣。

侯友宜表示，台灣和新加坡在地緣政治、戰略要衝，都處於相似的地位，在多變詭譎的國際情勢底下，都可以扮演好自己的角色，對內部不但要發揮自己的實力、掌握自身的優勢，並強化應變能力，對外更要深化與國際社會的連結跟被需要性，創造國家機會跟空間力量。

「我們不但要盡最大的努力，避免衝突引發戰爭的風險，更要維護區域和平的穩定責任」；侯友宜說，「借鏡新加坡、榮耀台灣」，以新加坡靈活彈性、務實的智慧，努力維護區域和平、世界共好。

他指出，台灣生存在國際現實底下，應保有自己的優勢以及信心，務實不務虛，讓國際社會正視中華民國的存在，「我們有責任守護下一代，讓永續發展的台灣，繼續走下去」，更要盡最大的努力，讓台海穩定、區域和平，創造一個永續繁榮的台灣。

侯友宜強調，新加坡跟台灣都有面臨的挑戰，相信台灣、新加坡共好，創造世界更好。