昨(23)日上午，有騎士行經台南市東山區174線，拍到1輛歐系小鋼砲快速飛奔而過，不料，在轉彎處疑失控撞到路邊的土地宮廟，然而，不僅供奉神像的廟內無事，廟外天公爐旁的4根柱子只倒塌1根，而一柱之隔的天公爐也安然無恙；民俗專家也表指出，「神蹟」除了會保護信中外，也會保護自己重要的部分。

白河警方表示，昨日上午9時50分接獲報案受理，員警到場後，駕駛小鋼砲的楊姓男子疑不熟悉路況，過彎時不慎衝出車道，撞到路邊廟宇，車頭毀損外，廟宇樑柱也倒塌，幸無人員受傷，楊男經酒測無飲酒情事，詳細肇事原因待調查釐清；警方也提醒，174線沿線因多彎道，請駕駛人減速慢行，勿拿生命開玩笑。

據《ETtoday新聞雲》報導，民俗專家楊登嵙提到，許多「神蹟」除了保護信眾，也會保護自己重要部分，過往傳出公廟大火案件，建築物燒毀，但神像卻無任何損傷的道理雷同，又如南投有名宮廟「玄天上帝廟」，撐過921大地震，又遇到火災，但廟中的神像卻安然無恙。

這起車禍在網上曝光後，網友也紛紛留言表示「希望土地公有找他面談賠償」、「老天有眼啊」、「願土地公爺爺平安」、「一定是要收新的兵將了」、「要記得修好耶」、「土地公顯靈，在我的地盤上還敢開快車呀」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！