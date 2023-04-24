地牛翻身！21：35台東規模4.2地震 最大震度4級 21:422023/04/24 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地牛翻身！台東晚間發生規模4.2地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（24）日21：35發生芮氏規模4.2地震，震央在台東縣政府北北東方4.2公里，位於台東市，地震深度5.8公里。各地最大震度台東4級，花蓮、屏東1級。 凌晨規模3.6地震！5縣市有感 最大震度3級 一票2000元！台東鹿野、池上鄉代涉買票 法院判當選無效 影／20年來第2次！ 台東釣友富岡漁港釣到2.4公尺大芭蕉旗魚 #台東 #地震 #地牛 #震央 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台最大馬當部落迎來全新聚會所 族人有豐年祭場地了 17:592023/04/19 生活 斬斷劉櫂豪連任之路！ 賴坤成確定披綠袍選台東感言曝光 12:132023/04/22 政治 影》地牛翻身！台東今晚共3起地震 畫面曝光 22:092023/04/24 生活 19：44 花東地區規模4.5地震 最大震度3級 19:502023/04/21 生活 融入布農文化 台東武陵部落族人研發獨特「竹飲品」 17:132023/04/21 生活 台東8旬婦多日失聯 關山大圳尋獲已身亡 15:112023/04/23 社會 高雄連鎖加盟展近年規模最大 估10萬人次湧入拚創業 12:582023/04/21 財經 亞洲皇室風雲人物奬 台東禾風新棧飯店連獲二獎 11:302023/04/24 寶島 輸賴坤成無緣4連霸！ 劉櫂豪認敗選：不如預期感到意外 13:422023/04/22 政治 日本外海小笠原群島發生規模5.6地震 16:182023/04/21 國際 花蓮規模3.6地震 最大震度3級 06:522023/04/20 生活 救護車出勤「側翻田溝」 病患當場失去生命徵象 21:132023/04/23 社會 紐西蘭外島爆7.1強震 美發布海嘯警報 09:092023/04/24 國際 台東夏季線上旅展招募在地業者 報名時間出爐 13:182023/04/20 寶島 疑因「公墓工程」遭放炮恐嚇 成功鎮副主席今發聲明 15:322023/04/24 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。