中央氣象局地震報告指出，今（24）日21：35發生芮氏規模4.2地震，震央在台東縣政府北北東方4.2公里，位於台東市，地震深度5.8公里。各地最大震度台東4級，花蓮、屏東1級。

凌晨規模3.6地震！5縣市有感　最大震度3級
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