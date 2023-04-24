大陸有位辣媽為了要讓兒子讀進明星學校，進然獻出自己的身體與校長發生性關係，後來這位辣媽不堪校長繼續騷擾，並向丈夫坦承這件事；然而，人夫得知後氣得不僅與妻大吵一架，甚至還要舉報校長，但這樣的行為卻被妻子阻止，並認為「別幼稚好了嗎，作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼」，但人夫卻認為自己的臉都被丟光了。

綜合陸媒報導，網路社群微博日前流傳一組對話擷圖，有名辣媽為了要讓兒子擠進明星學校就讀，不惜與校長發生性關係，「獻出身體」服務校長，丈夫知情後崩潰與人妻大吵一架，甚至要求離婚，還打算要舉報校長可惡行為，不料，人妻卻反責怪丈夫表示「別幼稚好了嗎，作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼」。

有位辣媽為了要讓兒子讀明星學校，不惜獻身與校長發生性關係。（翻攝自微博）

有位辣媽為了要讓兒子讀明星學校，不惜獻身與校長發生性關係。（翻攝自微博）

從人妻與校長的對話擷圖可見，該名校長食髓知味，不斷暗示人妻「想回味一下」、「名額很緊張」，我只能說盡力幫你」，但人妻對校長的糾纏不堪其擾，於是向丈夫坦承此事；不料，該名丈夫知道這件事情後，氣炸要求離婚，但反被人妻責怪「我這叫出軌，我為了兒子、為了家庭，做這麼多，你以為我願意跟他搞，我是為了誰」。

雙方大吵一架後，人妻還是選擇退一步向丈夫道歉，但對方不領情，要求人妻和校長斷絕往來，甚至還打算要舉報校長，卻被人妻反責罵「付出這麼多，好不容易都上了，現在你說退學？」，但對方也回說「為了給孩子上學，你就上床，臉都丟完了！」；然而，這段對話擷圖已在2019年於微博上瘋傳，如今又被轉貼掀起話題。

丈夫得知這件事後，氣得要和人妻離婚。（翻攝自微博）