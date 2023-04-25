統計顯示，從去年3月預售揭露單月還在1萬件後，預售揭露件數就明顯下滑，去年下半年單月維持在5000~7000件，今年前兩月目前揭露單月不到4000件，反應市場對於平均地權條例修正已經提前發酵，投資退場交易量縮，市場個案銷售速度拉長，市場也沒有上漲動能。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，平均地權條例雖然尚未上路，但已經有上路的效果，也因為政策已經提前發酵，即使上路也不會進一步造成重大影響，未來預售市場將轉變為自用當道，同時法人購置住宅被限制後，政策上路前可能會出現一些成交個案，但新制上路後，恐怕也會衝擊高端的市場買氣。

全台主要都會區中，幾乎呈現全面性衰退走勢，台北市2021第四季單月平均可揭露553件，今年前兩月剩下百餘件，新北市2021第四季單月平均達1868件，今年前兩月衰退超過5成，桃園市也是2021第四季單月平均達2780件，今年前兩月單月減少近2千件，台中市2021第四季單月平均達2704件，今年前兩月也各減少達2千件，台南市與高雄市也都呈同步衰退，反映這次衰退是全面性的回檔。

曾敬德指出，預售禁止換約效果已經類上路，預售市場銷售時間拉長，但同時間開發商的造價與資金成本都居高不下，的確房價修正空間也有限，在房市自用當道的市場氛圍下，接下來就要考驗開發商個別的經營能力。