不少年輕人追求質感，過著「精緻窮」的生活，一名網友表示，年輕人收入不高，卻又愛買名牌、吃好料，卻沒把錢拿來投資或買房，好奇問「為什麼要過精緻窮生活？」貼文吸引一票網友說，「月入不到30K怎麼存？」認為即便存錢，還是買不起房子，還不如及時行樂。

原PO前天（4月23日）於論壇《Dcard》指出，近年來社會出現「精緻窮」現象，年輕人明明收入不高，卻喜歡買名牌、吃好料，還上傳到社群平台，營造出高質感生活。他批評這類人不把錢存起來買房或投資，月底花光薪水還哭窮，不解「為什麼現在的年輕人喜歡過精緻窮的生活？」

文章一出，網友也加入討論，大部分人認為就是因為薪水不高，才更應該要及時行樂，「月入不到30K怎麼存啦」、「我覺得這就是一種選擇，物價越來越高，你再怎麼省，你的生活也不會多好，那不如選擇快樂」、「反正存錢也買不起房子啊！哪時候死了也不知道，基本上有一些存款就行，為什麼不對自己好一點？」、「講得好像節儉就買得起房一樣，反正都買不起，我幹嘛不過爽一點？」

也有人持反意見，「現在的年輕人欠缺思考，商人說什麼就買什麼，不懂節儉，只會做資本市場的羊，拿個蘋果以為自己擁有全世界」、「人生總有意外，發生意外需要一大筆錢，沒存款要怎麼應付生活中突如其來的鳥事」、「月光族不要騙自己精緻窮」。