南投縣府教育處擬在舊南投縣議會用地、及草屯鎮旭光高中興建全民運動中心，初步規畫設置體適能中心、瑜珈或韻律教室、桌球場、羽球場或綜合球場等，4月27日將於南投縣立婦幼館、5月5日於草屯鎮公所各召開一場公聽會，盼廣納民眾建言，打造符合縣民需求的運動空間。

教育處指出，南投縣民的運動風氣盛行，運動場域多在戶外且分散，縣民期盼跟鄰近縣市一樣能興建運動中心，提供多功能的室內活動場所，預計於舊南投縣議會用地、及草屯鎮旭光高中興建全民運動中心，著手辦理全民運動中心可行性評估及先期規畫作業。

若參照國民運動中心模式，將設置體適能中心、瑜珈或韻律教室，以及其他球類運動場地，如桌球、羽球或綜合球場（籃球或排球）等運動設施，並強化公益回饋，開放特定時段供年長及弱勢族群免費使用，提升各年齡層之運動風氣。

縣府指出，為了解縣民運動需求，將於南投市、草屯鎮各辦理1場公聽會，其中南投場於27日上午10時在南投縣立婦幼館，草屯場則是5月5日下午2時在草屯鎮公所5樓國際會議廳，先向縣民說明運動中心初步規畫，同時邀民代、里長、民眾參與討論，共同規畫適合大眾運動習慣的體育場館。